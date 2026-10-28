Un grupo de senadores peronistas representantes de la Patagonia presentará este miércoles un proyecto de ley enfocado en reformular el esquema de subsidios al gas y asegurar tarifas accesibles en los hogares de ingresos bajos y medios, con especial énfasis en las zonas geográficas que requieren mayores niveles de calefacción durante los meses de invierno.

La propuesta, denominada Sistema de Abrigo Sostenible de Acceso al Gas (ABRIGAS), será dada a conocer formalmente en las instalaciones del Bloque Justicialista de la Cámara alta. El texto legislativo busca restablecer de forma integral el régimen de Zona Fría e instaurar un sistema de bonificaciones que contemple de manera simultánea la capacidad socioeconómica de los grupos familiares y las rigurosas condiciones climáticas propias de cada región.

La redacción de la iniciativa cuenta con el impulso de los senadores Ana Marks, Carlos Linares, Cristina López, Martín Soria, Daniel Bensusán y Alicia Kirchner. Entre sus ejes rectores destaca la intención de ampliar la cobertura de los subsidios vigentes y poner límites al peso porcentual que las facturas de servicios públicos representan sobre los ingresos de los usuarios residenciales.

Asimismo, el proyecto contempla la implementación de un bono de compensación para los volúmenes de consumo protegido, diseñado con el propósito de mitigar el impacto financiero derivado de incrementos extraordinarios en el precio del fluido, respaldado a su vez por la creación de un fondo específico de financiamiento. Desde el bloque opositor remarcaron que el acceso a la energía debe contemplar las asimetrías territoriales del país, evitando que las exigencias climáticas se traduzcan en una carga económica desproporcionada.

Fuente: Todo Noticias (TN) / Sección Política.

Fotografía: Captura / X @Senadores_UxP (Unión por la Patria).