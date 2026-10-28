En las últimas horas, la Justicia ratificó la prisión preventiva de Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza en el partido bonaerense de Bragado, quien se encuentra imputado por su presunta vinculación con la venta de drogas. Con esta decisión, el edil seguirá detenido a disposición del Departamento Judicial de Mercedes, mientras avanza la investigación penal preparatoria.

El abogado defensor del dirigente político, Rafael Acuña, analiza la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación Penal para intentar revertir la resolución. Asimismo, la defensa evalúa un planteo para que Díaz cumpla la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario en la localidad de O’Brien, argumentando arraigo y que el acusado se encuentra a cargo del cuidado de su madre de 90 años, sobre lo cual la Justicia había requerido informes socioambientales previos.

La causa se originó tras un allanamiento en la vivienda del edil, procedimiento en el cual efectivos policiales secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y diversos elementos de interés para la pesquisa vinculados al fraccionamiento de sustancias. Tras su detención inicial y negativa de los cargos, Díaz había recibido una licencia por 30 días en el cuerpo legislativo.

A raíz de este panorama judicial, el Concejo Deliberante de Bragado deberá resolver el futuro institucional del edil y definir los pasos a seguir respecto a su suspensión. En el plano político, la vacante desató una controversia interna en torno a quién debe ocupar su lugar en el recinto: mientras desde un sector de La Libertad Avanza impulsan la designación de Maximiliano Moragas bajo el criterio de paridad de género, el bloque oficialista y otros sectores respaldan la continuidad de Sabrina Gulino, quien ejerce de manera provisoria y también formó parte de la lista electoral original.

Fuente: Todo Noticias (TN) / Sección Política.

Fotografía: Policía de la Provincia de Buenos Aires.