La adquisición de un vehículo cero kilómetro suele representar la concreción de un esfuerzo económico familiar y una herramienta fundamental para el desarrollo laboral. Sin embargo, para una pareja de Mar del Plata, la compra de una camioneta 4×4 en 2020 —por la que abonaron originalmente $4.420.000— se transformó en un largo derrotero judicial que culminó con un fallo histórico: una indemnización que supera los $59,2 millones tras demostrarse que el rodado acumuló cuatro fallas graves y permaneció un total de 91 días fuera de servicio en los talleres oficiales.

El conflicto comenzó a gestarse a los pocos meses de retirar el vehículo de la concesionaria. Lejos de brindar la confiabilidad esperada, la unidad evidenció una seguidilla de desperfectos mecánicos que obligaron a sus dueños a recurrir de manera sistemática al servicio técnico oficial.

El raid de frustraciones mecánicas incluyó una pérdida de combustible detectada en abril de 2021; un episodio crítico en agosto de 2022, cuando el motor se apagó de manera repentina en plena conducción exigiendo el reemplazo de un inyector; y una nueva falla idéntica apenas un mes después, que obligó a cambiar los otros tres inyectores. El punto de inflexión ocurrió en julio de 2023, en plena vacación familiar, cuando la camioneta ingresó en modo de emergencia en plena ruta nacional, obligando al matrimonio a regresar a baja velocidad y exponiéndolos a un riesgo innecesario en la vía pública.

Pese a las reiteradas entradas al taller y a la postura de las empresas fabricantes y vendedoras, que alegaban haber cumplido con las exigencias de la garantía, una pericia judicial independiente determinó que las reparaciones consistieron meramente en el cambio superficial de piezas, sin documentar jamás un diagnóstico riguroso que atacara y resolviera la raíz de los desperfectos.

Ante la falta de soluciones definitivas y el evidente perjuicio, la Justicia evaluó la magnitud del caso y resolvió condenar a las firmas involucradas a abonar una cifra global de $59.280.458,50 discriminada en tres ejes: compensación por los días de privación de uso y gastos de traslado ($5.200.000), resarcimiento por daño moral ($15.433.649) y una fuerte sanción en concepto de daño punitivo por la conducta desaprensiva hacia los derechos del consumidor ($38.646.809,50).

Si bien el fallo corresponde a una primera instancia y aún habilita instancias de apelación por parte de las corporaciones demandadas, la resolución sienta un precedente contundente sobre los límites de la responsabilidad empresaria frente a vicios ocultos y fallas reiteradas en bienes de alto valor comercial.

Fuente: TN Policiales / Información judicial y pericial de Mar del Plata. Fotografía: Imagen ilustrativa generada con IA (según archivo de la nota original).