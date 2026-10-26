Claromecó fue escenario de un seminario de rescate acuático que reunió a guardavidas, surfistas y personas vinculadas a las actividades deportivas en el mar. La propuesta tuvo una importante convocatoria y una activa participación de los asistentes, por lo que sus organizadores ya analizan repetir la experiencia y sumar nuevas capacitaciones.

En diálogo con Radio 3 Continental, Juan Luna manifestó su satisfacción por los resultados de la jornada y destacó tanto la concurrencia como el compromiso de quienes participaron.

“Súper participativos, abiertos a aprender. Se dieron cuestiones que realmente no se han dado nunca para este ámbito acá en la localidad”, expresó al evaluar el desarrollo del encuentro.

Además, señaló que la propuesta superó las expectativas iniciales y contó con la presencia de participantes de otras localidades.

Las actividades comenzaron durante la mañana en el gimnasio de La Marfilme, cuyas instalaciones estuvieron disponibles gracias al acompañamiento del Liceo Peralta.

Durante esa primera parte se abordaron diferentes contenidos relacionados con la fisiología respiratoria, la apnea, la dinámica de las olas y los protocolos de emergencia. También se trabajaron técnicas de reanimación y procedimientos para actuar ante situaciones de riesgo en el entorno acuático.

Por la tarde, la capacitación se trasladó a la playa, en la zona de la bajada accesible, donde los participantes pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos.

A pesar de las condiciones del mar, que presentaba dificultades y riesgos, se desarrollaron distintas actividades de rescate, adaptadas a las posibilidades que ofrecía el entorno.

Luna destacó que la presencia de surfistas con experiencia, integrantes de escuelas de surf y guardavidas permitió organizar los grupos de trabajo de manera más segura.

Durante las prácticas se utilizaron tablas de surf y otros elementos disponibles para simular situaciones de emergencia, con ejercicios de rescate de víctimas conscientes e inconscientes y distintas maniobras de asistencia.

La jornada también contó con el acompañamiento del director de Deportes, Facundo Liébana, quien participó de la actividad y certificó su realización.

Uno de los principales objetivos del seminario fue brindar herramientas básicas para actuar ante una emergencia acuática, especialmente en actividades que se desarrollan durante todo el año.

Luna explicó que disciplinas como el surf, el kayak, el bodyboard y el kitesurf convocan a personas incluso fuera de la temporada estival, cuando no siempre existe una cobertura permanente de guardavidas u otros servicios especializados.

En ese sentido, remarcó la importancia de que quienes practican estas actividades conozcan protocolos básicos para responder ante una situación de riesgo, solicitar ayuda especializada y colaborar de manera segura hasta la llegada de los profesionales.

La propuesta apunta así a fortalecer la prevención y promover una mayor participación comunitaria en el cuidado de quienes disfrutan del mar.

Debido a la repercusión obtenida, los organizadores ya trabajan en la posibilidad de realizar una nueva edición. Según comentó Luna, varias personas que no pudieron participar en esta oportunidad manifestaron su interés después de conocer los resultados de la jornada.

Además de repetir el seminario, surgieron otras alternativas de capacitación.

Una de ellas está orientada a jóvenes y adolescentes que practican surf, con la posibilidad de que participen acompañados por sus padres. El objetivo es acercar desde edades tempranas conocimientos fundamentales sobre prevención y actuación ante emergencias en el agua.

Otra iniciativa contempla la organización de un curso de rescate con motos de agua, para el cual se prevé contar con la participación de una especialista de Necochea.

“Tenemos planeado hacerlo, así que vamos a comenzar a difundir y armar algunas listas”, adelantó Luna, quien confirmó que ya se encuentran trabajando en las nuevas propuestas.

De esta manera, la experiencia realizada en Claromecó no solo dejó un balance positivo entre sus participantes, sino que también abrió la puerta a futuras instancias de formación destinadas a mejorar la seguridad y la prevención en las actividades acuáticas.