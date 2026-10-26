El complejo Kiwi Pádel vivió un fin de semana a puro deporte con la finalización del Torneo Junior, una competencia que reunió a las jóvenes promesas locales y ofreció cruces de alto nivel técnico ante un marco importante de público.

Tras el desarrollo de las llaves eliminatorias y una emocionante definición en la cancha principal, la pareja conformada por Fran Dannunzio y Milo Alvarez se coronó campeona del certamen. El segundo puesto y el trofeo de subcampeones quedaron en manos de la dupla integrada por Bruno Allasia y Lean Perez, completando así un podio de gran rendimiento deportivo.

En paralelo a la conclusión del torneo junior, prosigue con gran entusiasmo el encuentro de la escuelita, espacio donde niños y jóvenes continúan sumando experiencia y aprendizaje en la disciplina. La jornada deportiva contó con el valioso auspicio de Radio 3 Continental y Diario 3, reafirmando el compromiso de los medios locales con la difusión de las actividades comunitarias.