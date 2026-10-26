Las patinadoras del Club Atlético Huracán de Tres Arroyos, Alma Croce y Amalia Rodríguez, completaron una notable actuación en el marco del Torneo Nacional «Copa González Molina», disputado en las instalaciones del velódromo Alejo Chancay, ubicado en la provincia de San Juan.

En la disciplina Libre, Alma Croce logró un valioso 5° puesto entre 20 competidoras de todo el país, un resultado que le permitió subir al podio de la cita nacional por segundo año consecutivo. Por su parte, Amalia Rodríguez se ubicó en la posición 26 entre 45 participantes, completando una sólida performance en una categoría de alto nivel competitivo.

Ambas deportistas contaron con la asistencia técnica y el acompañamiento en pista de su profesora, Juana Catalani. De esta manera, el patín del Globo dio por finalizado su calendario oficial de competencias de la temporada y ya enfoca sus preparativos en lo que será el tradicional Show de Fin de Año, programado para el próximo 20 de diciembre en el estadio Gigante.