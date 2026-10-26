La ciudad de Tres Arroyos se alista para albergar uno de los acontecimientos más convocantes del calendario del deporte motor regional: la fecha coronación del Campeonato Provincial de Motocross. La competencia se desarrollará los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre en las instalaciones del circuito ACM MX Park, bajo la fiscalización de FEDEMOT Buenos Aires.

El certamen reviste una relevancia particular dentro del plano deportivo provincial, ya que a lo largo de ambas jornadas se consagrarán los campeones de cada una de las categorías de la temporada. Por tal motivo, la cita no solo reunirá a destacados pilotos y equipos de la disciplina, sino que además generará una importante movilización turística y comercial en la ciudad ante el arribo de delegaciones, familias y aficionados de diversos distritos bonaerenses.

De acuerdo con la programación informada por la organización, la actividad en pista comenzará el sábado 21 a partir de las 12:00 horas, mientras que el domingo 22 las pruebas y finales se pondrán en marcha a partir de las 9:00 horas. El predio ofrecerá un sector con carros gastronómicos para la comodidad del público asistente. El costo de la entrada general fue fijado en $10.000 (válida para ambos días), en tanto que los menores de 10 años tendrán acceso libre y gratuito.

Reconociendo el impacto deportivo, social y la promoción de las actividades motoras dentro del distrito, el evento ha sido formalmente declarado de Interés Municipal por las autoridades locales. Desde la comisión organizadora invitan a la comunidad de Tres Arroyos y la región a formar parte de las jornadas y coordinar coberturas de prensa mediante la línea de contacto institucional (2983 579331).