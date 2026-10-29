Docentes se concentraron para reclamar justicia por Nancy Godoy, la trabajadora de la educación asesinada en Corrientes, y visibilizar las difíciles condiciones en las que muchos educadores desempeñan sus tareas, especialmente en establecimientos rurales.

La convocatoria surgió a partir del pronunciamiento de distintas organizaciones gremiales docentes a nivel nacional, que impulsaron acciones para exigir el esclarecimiento del caso y poner en agenda la situación que atraviesan quienes trabajan en el sistema educativo.

Durante la concentración, una de las docentes participantes describió las condiciones en las que Godoy debía desarrollar su labor. Según señaló, la trabajadora enfrentaba serias dificultades para llegar a la escuela, no contaba con un camino adecuado para ingresar y debía hacerse cargo de tareas de limpieza y de resolver cómo trasladarse hasta el establecimiento.

En ese contexto, remarcó que el reclamo no se limita al pedido de justicia por el crimen, sino que también busca generar conciencia sobre la necesidad de proteger a los trabajadores de la educación.

“Reclamar por los derechos de los docentes, por cuidar a quienes cuidamos también”, expresó durante la entrevista, al referirse a las condiciones laborales que se registran en distintas jurisdicciones del país.

La docente advirtió que existen situaciones similares en otros puntos de la Argentina, particularmente en regiones donde las distancias y las condiciones geográficas dificultan el acceso a los establecimientos educativos.

En ese sentido, cuestionó que todavía haya instituciones a las que resulta difícil llegar por la falta de caminos adecuados y sostuvo que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que los docentes puedan ingresar y cumplir con su trabajo.

También mencionó que, en algunos casos, el acceso a las escuelas depende de autorizaciones de propietarios de campos, una problemática que, según planteó, debe ser atendida.

La entrevistada señaló además que la medida de fuerza tuvo una importante adhesión en las instituciones en las que trabaja. Indicó que en una de ellas el acatamiento fue total, mientras que en la otra alcanzó aproximadamente al 70% del plantel docente.

Al momento de la entrevista, los participantes todavía debatían cómo continuaría la jornada, entre la posibilidad de realizar una marcha y la de mantener la concentración.

El reclamo quedó sintetizado en una consigna que se repitió durante el encuentro: justicia por Nancy Godoy y mejores condiciones para quienes trabajan en la educación.