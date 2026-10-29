Una muestra organizada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se desarrolló en Tres Arroyos, con la participación de distintas áreas de la Policía bonaerense que exhibieron sus equipos y explicaron las tareas que realizan.

Durante la actividad, que se extendió hasta el mediodía, los vecinos pudieron conocer de cerca el funcionamiento de dependencias y grupos especiales que habitualmente no tienen tanta exposición pública.

En diálogo con Radio 3 Continental, Martín Legarreta explicó que la iniciativa tuvo como objetivo acercar estas áreas a la comunidad y despertar el interés de los jóvenes por incorporarse a las fuerzas policiales.

La exposición incluyó equipamiento de explosivos de Necochea, además de la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que brinda colaboración en procedimientos y allanamientos de gran magnitud.

También estuvieron representadas áreas vinculadas con los servicios sociales de la Policía, las comunicaciones y el Comando de Prevención Rural (CPR), una dependencia de particular importancia en el distrito por la extensión de su territorio rural.

Legarreta destacó el papel de las comunicaciones policiales, encargadas de coordinar las intervenciones ante una emergencia, y explicó la importancia del CPR en una región con una amplia superficie de establecimientos agropecuarios.

Otro de los espacios presentes fue la Escuela de Policía Juan Vucetich, institución encargada de la formación de los futuros efectivos.

Sobre este punto, Legarreta invitó a los jóvenes y a sus familias a interiorizarse en las posibilidades de formación que ofrece la institución. Destacó la propuesta educativa y las alternativas académicas disponibles tanto durante la carrera como después del egreso.

La jornada formó parte de una política de acercamiento entre el Ministerio de Seguridad y los vecinos, con propuestas destinadas a mostrar el trabajo de las distintas dependencias policiales.

Finalmente, el funcionario remarcó la importancia del trabajo conjunto con el Ministerio y de generar espacios en los que la comunidad pueda conocer de primera mano las tareas que desarrollan las fuerzas de seguridad.