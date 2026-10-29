El Grupo de Entrenamiento Panta Rhei, a cargo del profesor Ramiro Saltapé, tuvo un intenso fin de semana deportivo con representantes en Claromecó y De la Garma, donde sus atletas participaron de competencias de resistencia y pruebas de pedestrismo, con muy buenos resultados.

En Claromecó se desarrolló el domingo el Campeonato Argentino de Orientatlón, una exigente prueba que consistió en recorrer durante seis horas aproximadamente 38 kilómetros, buscando testigos correspondientes a distintos puntos señalados en un mapa.

En esta competencia participó Fredy Iraola, quien obtuvo el primer puesto de la clasificación general junto a su compañero de San Luis.

Tras este destacado resultado, el próximo gran objetivo será participar del Campeonato Mundial de Orientación de 24 horas, previsto para septiembre de 2027 en Australia. La prueba mundialista propone un desafío de resistencia de 24 horas continuas.

Por otra parte, varios integrantes de Panta Rhei participaron de una competencia de pedestrismo en De la Garma, con actuaciones destacadas en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

En los 5 kilómetros, Dylan Maidana, de apenas 11 años, participó acompañado por sus padres y consiguió un meritorio tercer puesto. También se destacó Vanesa Ortis, quien finalizó segunda en su categoría, mientras que Claudio Maidana completó la prueba con un muy buen resultado personal.

En la distancia de 10 kilómetros, los representantes del grupo también subieron al podio:

Omar Otonello: segundo puesto en su categoría.

segundo puesto en su categoría. Yesica Villanova: segunda en su categoría y cuarta en la clasificación general femenina.

segunda en su categoría y cuarta en la clasificación general femenina. Pablo Doré: tercer puesto en su categoría.

Las actuaciones en ambas localidades reflejaron el trabajo y la preparación de los atletas de Panta Rhei, que continúan participando en diferentes desafíos deportivos de la región.

Entre el triunfo de Iraola en Claromecó y los podios conseguidos en De la Garma, el grupo de entrenamiento cerró un fin de semana con resultados destacados, mientras algunos de sus integrantes ya proyectan nuevos objetivos de competencia.