Una muestra itinerante permitió conocer las especialidades de la fuerza y asesorarse sobre la formación policial. La inscripción está abierta durante todo el año para jóvenes de entre 18 y 29 años.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en Tres Arroyos una muestra itinerante destinada a difundir las posibilidades de ingreso a la Policía Bonaerense, presentar sus distintas especialidades y brindar información a quienes estén interesados en incorporarse a la fuerza.

Durante la actividad, Elisa Herrera, directora de Reclutamiento del Ministerio de Seguridad, explicó que la iniciativa busca acercar la convocatoria a los distintos municipios bonaerenses y facilitar el acceso a la información sobre el proceso de incorporación y la formación de los futuros efectivos.

La propuesta contó con la participación de cadetes de la Escuela de Policía de Bahía Blanca, quienes compartieron información sobre su experiencia y las características de la preparación que reciben los aspirantes.

Herrera señaló que la convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 29 años y que la inscripción permanecerá abierta durante todo el año.

La funcionaria explicó que el objetivo es descentralizar la difusión y no limitarla únicamente a las publicaciones en la página web del Ministerio. Por eso, los equipos recorren diferentes municipios de la provincia para asesorar personalmente a los interesados.

Durante la muestra, los visitantes pudieron acceder a códigos QR para iniciar el trámite, recibir información y consultar el material de estudio obligatorio. También se brindaron detalles sobre las exigencias físicas de las distintas etapas de evaluación y el sistema de formación en las escuelas policiales.

Otro de los aspectos destacados fue la posibilidad de conocer las distintas áreas en las que pueden desempeñarse los integrantes de la fuerza.

La directora de Reclutamiento remarcó que la tarea policial no se limita al personal que patrulla las calles, sino que comprende diferentes especialidades y opciones de capacitación.

En ese sentido, la presentación permitió conocer las tecnicaturas que se desarrollan durante la formación de los cadetes y las alternativas de especialización posteriores.

En relación con el período de formación, Herrera explicó que el ciclo educativo comienza en marzo y se extiende hasta diciembre, con aproximadamente 36 semanas de formación.

El sistema contempla un régimen de internado de lunes a viernes, mientras que los cadetes tienen la posibilidad de regresar a sus hogares durante los fines de semana. Dentro de las escuelas cuentan con las necesidades básicas cubiertas.

Según detalló, la formación inicial y las etapas operativas demandan aproximadamente entre dos años y dos años y medio, con la posibilidad de continuar posteriormente con distintas especializaciones.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad busca ampliar la difusión de la carrera policial y acercar a los jóvenes de Tres Arroyos la información necesaria para quienes evalúan la posibilidad de incorporarse a las fuerzas de seguridad provinciales.