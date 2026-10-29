El Campeonato Oficial de Tríos de Tercera Categoría de la Asociación Tresarroyense de Bochas ya tiene a sus dos finalistas. Luego de disputarse las semifinales, Estudiantes “B” y Huracán “A” se ganaron el derecho de luchar por el título.

En uno de los cruces, Huracán “A” superó con claridad a Huracán “B” por 15 a 3, mientras que en la otra semifinal Estudiantes “B” venció por 15 a 13 a Recreativo Echegoyen “A”, en un encuentro mucho más ajustado.

La definición del campeonato se disputará al mejor de tres encuentros, con Estudiantes “B” en posesión de la ventaja deportiva. De esta manera, si la serie necesita un tercer partido para determinar al campeón, el conjunto estudiantil contará con ese beneficio.

Ambos equipos buscarán coronar su participación en el certamen con la conquista del título local, en una final que promete paridad y emoción.

Además de consagrarse campeón de Tercera Categoría, el ganador obtendrá el derecho de representar a la Asociación Tresarroyense de Bochas en el torneo zonal, previsto para el domingo 15 de noviembre en Tres Arroyos.

La competencia contará con la participación de las asociaciones de la región y será una nueva oportunidad para que las bochas tresarroyenses midan su nivel frente a otros representantes zonales.

Con las semifinales ya resueltas, Estudiantes “B” y Huracán “A” se preparan para una definición que pondrá en juego el título local y el pasaje a la próxima instancia competitiva.