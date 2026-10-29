La Fundación Campano de Tres Arroyos invita a los niños de entre 3 y 12 años a participar del 6° Encuentro de Pequeños Dibujantes, una iniciativa que busca estimular la creatividad y promover la expresión artística desde la infancia.

La actividad se desarrollará el sábado 31 de octubre, a partir de las 15, en la sede de la institución, ubicada en Hipólito Yrigoyen 252. La participación será libre y gratuita.

El concurso estará dividido en tres categorías, de acuerdo con las edades de los participantes:

De 3 a 5 años.

De 6 a 9 años.

De 10 a 12 años.

El tema y los materiales serán libres, aunque se deberán utilizar elementos de dibujo en seco, sin agregado de agua, como lápices, fibras, crayones y marcadores. Quienes no cuenten con materiales propios podrán utilizar los que estarán disponibles en el lugar.

Los participantes tendrán un máximo de una hora para realizar sus dibujos. Los trabajos deberán ser originales y no podrán ser copias de otras obras.

Una vez finalizada la actividad, el jurado evaluará las producciones y se entregarán premios en cada categoría. Además, todos los dibujos serán expuestos en la Galería de la Fundación Campano, permitiendo que las creaciones de los chicos puedan ser apreciadas por la comunidad.

Las familias interesadas en inscribir a los niños o realizar consultas podrán comunicarse con la Biblioteca de la Fundación Campano, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19.

Los canales de contacto son los siguientes:

La propuesta vuelve a ofrecer un espacio para que los más chicos puedan expresar su imaginación, compartir una experiencia artística y disfrutar del dibujo, en una jornada pensada para celebrar la creatividad infantil.