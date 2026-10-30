La Plaza El Árbol de Tres Arroyos cuenta con nuevos juegos infantiles, que fueron inaugurados este viernes en un acto encabezado por el intendente Pablo Garate, con la participación de niños y docentes del Jardín de Infantes N.º 915, vecinos, concejales y funcionarios municipales.

La jornada marcó la puesta en funcionamiento de un espacio renovado, pensado para que los más chicos puedan jugar y las familias disfruten de un lugar de encuentro y recreación.

Durante la actividad, los niños fueron protagonistas de dos momentos simbólicos: la plantación de un árbol, como representación del crecimiento de la plaza, y el tradicional corte de cinta junto al jefe comunal, que dejó formalmente inaugurados los nuevos juegos.

En sus palabras, Garate destacó la importancia de avanzar en la recuperación de plazas y espacios públicos, tanto en el centro como en los distintos barrios de la ciudad.

El intendente recordó que los vecinos de la zona venían consultando cuándo podrían utilizar las instalaciones renovadas y expresó su satisfacción por concretar la inauguración.

“Para nosotros, ir despacito recuperando los espacios públicos, las plazas, tanto la del centro como la de los barrios, es una idea muy linda”, manifestó.

Asimismo, reconoció que las condiciones climáticas habían demorado la finalización de los trabajos, pero remarcó la importancia de que finalmente los chicos y sus familias puedan disfrutar del lugar.

Garate también agradeció a la Fundación Banco Provincia, cuyo acompañamiento hizo posible la incorporación de los juegos, y señaló que las tareas de mejoramiento de espacios públicos continuarán en otros sectores.

La renovación de la Plaza El Árbol se enmarca en el programa “A Jugar a la Plaza”, impulsado por la Fundación Banco Provincia, presidida por Micaela Ferraro, que trabaja junto a los municipios para poner en valor las plazas bonaerenses.

La iniciativa busca mejorar los espacios públicos y promover el acceso igualitario al juego, la recreación y el encuentro comunitario.

En ese sentido, la incorporación de los nuevos juegos representa una mejora para las familias de la zona y para todos los vecinos que utilizan habitualmente la plaza.

Durante el acto, Garate adelantó además una propuesta especial vinculada con otro de los atractivos tradicionales del lugar: la calesita de Luciano Sarza, que cumplirá diez años en su actual ubicación.

El intendente anunció que los chicos presentes podrían disfrutar gratuitamente de una vuelta al finalizar la inauguración y que, con motivo del aniversario, también habrá vueltas gratuitas durante tres jornadas de noviembre.

De esta manera, la inauguración de los juegos se convirtió en una celebración para los más pequeños, que pudieron disfrutar de una mañana diferente junto a sus docentes y familias.

Con los nuevos juegos en funcionamiento, la Plaza El Árbol suma un espacio renovado para el disfrute de la comunidad y reafirma el valor de las plazas como lugares de encuentro, integración y recreación para todas las edades.