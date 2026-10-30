Como parte de las acciones sostenidas del Programa Salud Escolar Bonaerense, el equipo de Atención Primaria de la Salud dependiente del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos concretó una nueva serie de visitas a instituciones educativas del distrito. Durante la última semana, los profesionales se trasladaron a la localidad de Copetonas para recorrer la Escuela Primaria N.º 25 y continuaron las labores en Reta, donde desarrollaron una jornada específica en la Escuela Rural N.º 34.

La iniciativa tiene como objetivo central acercar los controles sanitarios directamente a los ámbitos escolares, facilitando el acceso a la atención médica y logrando la detección temprana de posibles patologías o necesidades de salud durante la infancia. Mediante un enfoque interdisciplinario, los operativos contemplan evaluaciones integrales, controles en distintas áreas sanitarias y la identificación oportuna de casos que requieran derivaciones y un seguimiento personalizado por parte del sistema público de salud.

Desde el Centro Municipal de Salud destacaron que estas acciones permiten fortalecer la presencia territorial de los equipos médicos en las diferentes localidades del partido, promoviendo un esquema de trabajo articulado entre los establecimientos educativos, las familias y las áreas sanitarias para garantizar el acompañamiento integral de las niñeces de todo el distrito.