La calesita de la Plaza El Árbol se prepara para vivir una celebración muy especial: cumple 10 años en su actual ubicación, un espacio que con el paso del tiempo se convirtió en un punto de encuentro para los chicos y las familias de Tres Arroyos.

Al frente de la calesita está Luciano Zarza, quien recuerda con emoción el camino recorrido desde aquel día en que comenzó esta etapa, después del incendio que había afectado a la calesita que funcionaba detrás del Palacio Municipal.

Para celebrar esta primera década en la plaza, el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre los chicos podrán disfrutar de las vueltas gratis. Además, está prevista una celebración especial que contará con la participación de payasos durante la jornada del sábado.

La propuesta de Luciano va más allá del tradicional paseo. La sortija, una costumbre que se mantiene viva en las calesitas, ocupa un lugar central en su manera de trabajar y de vincularse con los chicos.

“Yo, si no tuviera sortija, no vendría a atender”, expresó durante la charla, al explicar que ese juego es parte esencial de la experiencia que busca ofrecerles.

Luciano destaca especialmente el vínculo que construyó con los pequeños que se acercan a la plaza. Para él, la calesita es un lugar donde los chicos pueden disfrutar, jugar y compartir un momento diferente, incluso cuando no cuentan con dinero para pagar una vuelta.

Su filosofía se resume en una idea sencilla: los chicos llegan con una sonrisa y se van con otra. Ese trato cercano, sumado a la posibilidad de ganar una sortija, contribuyó a que cada tarde soleada se transforme en una oportunidad para que las familias se acerquen a la plaza.

Con diez años en la Plaza El Árbol, la calesita forma parte de la vida cotidiana de muchos vecinos. Lo que comenzó como una nueva etapa después de la pérdida de la anterior instalación se convirtió, con el paso del tiempo, en una tradición para varias generaciones de chicos.

Luciano también recuerda con afecto los primeros días y las entrevistas que acompañaron aquel comienzo. Hoy, al mirar hacia atrás, reconoce cuánto creció el vínculo con la comunidad.

La historia familiar también está presente en sus recuerdos. Durante la charla evocó a su padre, quien tenía una calesita de pedal en la calle San Martín al 300, una referencia que permanece guardada en la memoria familiar.

El aniversario será una oportunidad para reencontrarse con una de las propuestas tradicionales de la ciudad y celebrar una década de historias compartidas.

Durante el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre, la calesita funcionará gratuitamente para los chicos, en una invitación abierta a las familias de Tres Arroyos y de localidades vecinas.

Diez años después de su llegada a la Plaza El Árbol, Luciano Zarza continúa apostando a la misma fórmula: la sortija, el juego, el encuentro y la alegría de los más pequeños.

Porque, en definitiva, la magia de la calesita no está solamente en dar vueltas, sino también en las sonrisas que quedan cuando el paseo termina.