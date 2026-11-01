La Dirección de Cultura, Educación y DD.HH y el Museo Municipal José A. Mulazzi oficializaron las obras que fueron seleccionadas para integrar la decimoséptima edición del Salón Nacional de Dibujo y Pintura Profesor José Rodrigo.

El proceso de evaluación y selección estuvo a cargo del jurado especializado conformado por Fabián Gorostegui, Federico Ruvituso y Emilia Hendrich, quienes tuvieron la responsabilidad de elegir las piezas que formarán parte de la muestra de este prestigioso certamen. Desde la organización extendieron sus felicitaciones a todos los artistas seleccionados y expresaron su agradecimiento a los creadores que participaron, destacando su respaldo continuo a este espacio dedicado al encuentro, la expresión y el reconocimiento de las artes visuales.

Con una dilatada trayectoria dentro del calendario cultural de la región, el salón renueva anualmente su compromiso con la promoción de la producción artística y continúa consolidando la identidad cultural de la comunidad de Tres Arroyos.