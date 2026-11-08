El Museo Municipal José A. Mulazzi continúa exhibiendo «Creaciones», la ópera prima del artista local Piero D’Annunzio. La muestra, que ocupa la Sala Mayor de la institución con acceso libre y gratuito, marca la presentación pública de un trabajo de exploración estética guiado por el rigor del dibujo y la investigación autodidacta desarrollada a lo largo del último año.

La propuesta conceptual de D’Annunzio se distingue por una singular aproximación a los materiales: la aplicación directa del grafito sobre el lienzo en estado puro, sin imprimación previa. Esta técnica permite que el lápiz penetre en la urdimbre de la tela, generando un diálogo tenso y preciso entre la trama textil y la firmeza del trazo.

La exposición se articula en torno a tres ejes temáticos bien definidos:

Identidad y mundo simbólico: Un núcleo dedicado a las culturas originarias del continente americano, donde los retratos, la indumentaria tradicional y la iconografía autóctona coexisten con figuras de la fauna silvestre en composiciones que exploran la simbiosis entre el plano humano y el animal.

Estudios de la tradición europea: Un apartado de investigación formal que rinde homenaje a maestros como Miguel Ángel, Sandro Botticelli y M. C. Escher. En estas obras, el artista aborda la complejidad de la anatomía humana, el escorzo y la proporción clásica a través de reinterpretaciones de piezas emblemáticas como El David y La Piedad .

Composiciones de autor: Una sección final donde D’Annunzio despliega una iconografía personal y experimental, sintetizando su propia búsqueda dentro del arte contemporáneo local.

La muestra «Creaciones» permanecerá abierta al público en las instalaciones del museo hasta el próximo lunes 16 de noviembre.