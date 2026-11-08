El esfuerzo colectivo y la expresión cultural tuvieron su jornada de consagración en la localidad de Orense. Durante el presente año, el Grupo de Mosaiquismo local se dio cita de manera ininterrumpida cada martes en las instalaciones de la Delegación Municipal para formarse bajo la guía de la profesora Marina Córdoba, consolidando un espacio de aprendizaje técnico y encuentro comunitario que culminó en un importante legado visual para la comunidad.

La labor realizada por el conjunto de alumnas trasciende el mero marco formativo para plasmarse de manera permanente en el espacio público. Mediante el ensamble meticuloso de piezas coloridas, el taller llevó a cabo la renovación estética e institucional del tradicional Calendario de Orense, emplazado en la Plaza San Martín. La obra fue concebida como un hito visual diseñado para poner en valor la identidad del pueblo y resignificar el paisaje urbano cotidiano.

La ceremonia formal de descubrimiento de la intervención contó con la presencia de las integrantes del taller, la docente a cargo y autoridades municipales. Durante el acto se destacó la trascendencia de la técnica del mosaiquismo como metáfora del entramado social, subrayando que la suma de aportes individuales permite edificar obras colectivas de profundo valor patrimonial y afectivo para todos los vecinos.