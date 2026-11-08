La ciudad de Tres Arroyos se alista para vivir una jornada de celebración popular con motivo del Día de la Tradición. Este martes 10 de noviembre, desde las 17:30 horas, la Plaza San Martín concentrará las actividades culturales y festivas organizadas de manera oficial para poner en valor las costumbres y la identidad local.

La propuesta institucional contempla un despliegue de expresiones artísticas en vivo, espectáculos de danza folclórica y un recorrido tradicionalista que atravesará las calles del centro tresarroyense. La iniciativa busca convocar a toda la comunidad, con una especial participación de los más jóvenes y establecimientos educativos en el marco de las festividades locales.

El evento, promovido para consolidar los espacios de encuentro comunitario y fortalecer la memoria colectiva, ofrecerá una tarde de música, folklore y fraternidad en pleno corazón de la ciudad.