Con el objetivo de mejorar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y fortalecer la calidad de la alimentación que reciben niños, niñas y jóvenes, se realizó el jueves 5 de noviembre una importante entrega de equipamiento destinado a más de 40 instituciones educativas de Tres Arroyos.

La actividad tuvo lugar en el SUM de la Escuela Primaria N.º 5 y Secundaria N.º 7, donde se distribuyeron electrodomésticos, elementos de cocina y vajilla, en el marco de una inversión que supera los 21 millones de pesos.

La iniciativa es resultado de un trabajo articulado entre el Consejo Escolar de Tres Arroyos, el Municipio encabezado por el intendente Pablo Garate y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participaron el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; la directora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Camila Lorenzo; la referente local Nadia Miolo; y el intendente municipal Pablo Garate. También estuvieron presentes inspectores de Educación, directivos, auxiliares y representantes de las cooperadoras escolares.

Durante el acto, las autoridades destacaron las gestiones realizadas ante la Provincia para conseguir estos recursos y remarcaron la importancia de atender las necesidades cotidianas de las instituciones educativas.

Asimismo, se puso en valor el compromiso de los equipos directivos, las comunidades educativas y especialmente del personal auxiliar, que diariamente tiene a su cargo la preparación de los alimentos para los estudiantes.

En ese sentido, se destacó el trabajo del Consejo Escolar en el relevamiento de las necesidades planteadas por cada establecimiento y en la gestión de respuestas concretas.

El equipamiento entregado

La distribución incluyó una importante cantidad de electrodomésticos y elementos destinados a mejorar las condiciones de trabajo en las cocinas escolares.

Entre los equipos entregados se encuentran:

6 heladeras.

13 microondas.

6 mixer.

1 licuadora.

3 cocinas familiares.

1 cocina industrial.

11 procesadoras.

4 batidoras.

3 balanzas.

2 termotanques.

2 anafes.

Además, todas las instituciones recibieron vajilla y utensilios, entre ellos vasos, platos, ollas, tablas, cubiertos, coladores, cestos de residuos y otros elementos necesarios para el funcionamiento diario de los comedores.

Las autoridades provinciales señalaron que esta distribución constituye un primer paso dentro del compromiso asumido entre la Provincia y el Municipio, y aseguraron que se continuará acercando equipamiento a aquellos establecimientos que lo necesiten.

Finalizada la actividad, los consejeros escolares acompañaron a los funcionarios provinciales en una recorrida por la cocina de la Escuela N.º 4, donde pudieron observar las instalaciones y sus necesidades.

La inversión representa un avance en el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar y en la mejora de las condiciones en las que se preparan diariamente los alimentos para miles de estudiantes del distrito.