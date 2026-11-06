En el marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes, el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos llevará a cabo una jornada gratuita de atención oftalmológica orientada exclusivamente a personas adultas diagnosticadas con esta condición de salud.

La actividad tendrá lugar el próximo viernes 13 de noviembre, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, en el Consultorio 4 del servicio de Oftalmología del establecimiento sanitario local. La modalidad de atención será gratuita y por estricto orden de llegada, por lo que no se requerirá turno previo; no obstante, desde la organización aconsejan concurrir con anticipación debido a la aplicación previa de gotas necesarias para el examen.

Durante los controles se practicará un estudio de fondo de ojo que permitirá a los profesionales evaluar el estado de la retina, detectar anomalías asociadas y definir si el paciente precisa un seguimiento médico específico. Asimismo, se recordó a los asistentes que la colocación de las gotas puede generar visión borrosa temporal, por lo que se sugiere evitar conducir vehículos o concretar tareas que demanden precisión visual inmediatamente después de la consulta.

La iniciativa municipal apunta a incentivar la realización de controles oftalmológicos periódicos, reforzando la prevención primaria y el diagnóstico temprano para evitar la pérdida irreversible de la visión a causa de la retinopatía diabética.