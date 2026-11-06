El Centro Municipal de Salud «Dr. Ignacio Pirovano» de Tres Arroyos informó que sigue vigente la búsqueda laboral orientada a profesionales médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, como así también a residentes que se encuentren cursando el cuarto año de dicha especialidad.

La iniciativa institucional tiene como propósito sumar profesionales comprometidos con la atención sanitaria de calidad para integrarse al esquema de trabajo del Hospital Municipal y dar respuesta a las demandas de salud de la población del distrito.

Desde la entidad de salud pública renovaron la invitación a todos los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados para sumarse al plantel del centro asistencial. Los interesados pueden realizar consultas o enviar su postulación a través del correo electrónico direccion@centrodesaludtsas.com.ar o mediante comunicación telefónica al 2983 602937.