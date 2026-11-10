El complejo deportivo Kiwi Padel anunció la realización de su Torneo Aniversario para conmemorar sus primeros cinco años de trayectoria (2021-2026). El certamen se llevará a cabo durante el fin de semana del 4, 5 y 6 de diciembre y estará destinado a parejas de Séptima categoría Caballeros Libre.

La competencia repartirá un total de $800.000 en premios entre las duplas más destacadas. Además, desde la organización confirmaron que el esquema del torneo incluirá la definición por el 3° y 4° puesto, garantizando un mayor rodaje y continuidad de juego para los competidores a lo largo de las tres jornadas.

La inscripción cuenta con cupos limitados y se encuentra abierta para todos los deportistas interesados en participar de la cita con la que el complejo busca cerrar el año calendario deportivo.

INVITA: RADIO3 CONTINENTAL Y DIARIO 3