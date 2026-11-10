El movimiento cultural de Tres Arroyos continúa con una intensa agenda de actividades y propuestas en distintos espacios del distrito. Así lo expresó Tomás Paniga, quien realizó un balance de las últimas iniciativas y anticipó los próximos acontecimientos organizados desde la Dirección de Cultura.

En primer término, se refirió a la reciente Fiesta del Criollito Asado en Orense, que tuvo una importante convocatoria. Destacó el acompañamiento del público y las condiciones climáticas que favorecieron el desarrollo de la jornada.

Desde el área de Cultura participaron junto a Turismo con un puesto institucional, actividades para los más chicos e información turística. El balance fue muy positivo, incluso teniendo en cuenta que se trataba de un fin de semana largo en el que muchas personas habían elegido acercarse a las playas.

Entre las actividades inmediatas, Paniga invitó a la comunidad a participar de los festejos por el Día de la Tradición, que se realizarán a partir de las 17.30 en la Plaza San Martín.

La propuesta, impulsada desde hace varios años por la Dirección de Cultura, contará con música, danzas, tortas fritas y el tradicional recorrido por los comercios de indumentaria gaucha.

La invitación es abierta a toda la comunidad: la idea es acercarse con el mate y la reposera para compartir una tarde de encuentro y tradiciones.

En relación con la temporada estival, adelantó que la inauguración está prevista para el fin de semana largo del 6, 7 y 8 de diciembre, con actividades en las tres localidades balnearias del distrito.

La fecha coincidirá con la Fiesta de la Pesca Artesanal en Claromecó. Además, durante noviembre se trabaja en la organización de la Fiesta de las Colectividades en esa localidad y en una nueva edición de la Marcha del Orgullo, cuya fecha y cronograma serán comunicados próximamente.

También confirmó que ya se comienza a trabajar en una nueva edición de la Fiesta del Trío.

Al realizar un balance de su gestión, Paniga manifestó su satisfacción por el trabajo desarrollado durante el año y destacó la posibilidad de impulsar nuevas propuestas culturales, entre ellas los festivales de poesía y teatro infantil.

También valoró el acompañamiento a los artistas locales y la articulación con diferentes instituciones y espacios culturales, como el Centro Cultural La Estación, el Museo Mulazzi, las bibliotecas barriales, el Teatro Municipal, la Biblioteca Campano, la Biblioteca Sarmiento y distintos espacios independientes.

En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Museo Petorutti, que permitió concretar propuestas como la muestra presentada en el MUBATA.

Finalmente, destacó el crecimiento de la actividad cultural en Tres Arroyos y la mayor participación de artistas que se animan a mostrar sus producciones, y señaló que ya se comienza a proyectar el trabajo de cara a 2027, con el objetivo de sostener y ampliar las propuestas culturales en todo el distrito.