La transición del supermercado de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos (CATA) a la Cooperativa Obrera sumó este martes un paso fundamental con la firma del acuerdo de traspaso del personal.

Según informó el Sindicato Empleados de Comercio, durante la mañana se rubricó en la sede local del Ministerio de Trabajo el acuerdo que establece el traspaso de 12 trabajadores de la Cooperativa Agraria a la Cooperativa Obrera.

La firma formaliza uno de los aspectos centrales del entendimiento que ambas entidades habían anunciado días atrás, cuando se comunicó que la Cooperativa Obrera asumiría la gestión del supermercado de aproximadamente 1.000 metros cuadrados ubicado en la sede central de la CATA.

El proyecto contempla obras de modernización y una ampliación de los servicios para los consumidores tresarroyenses, además de garantizar la continuidad laboral de quienes se desempeñan actualmente en el establecimiento.

De esta manera, con la rúbrica realizada en el Ministerio de Trabajo, se avanza en la instrumentación del acuerdo, que permitirá concretar el cambio de gestión comercial preservando los puestos de trabajo involucrados.