Casi cuatro décadas después de la última visita apostólica a la Argentina, el municipio de Tres Arroyos formó parte de una jornada de trascendencia histórica para la fe y la memoria institucional del país. El intendente municipal, Pablo Garate, asistió a la misa multitudinaria oficiada por el papa León XIV frente a la Basílica de Luján, llevando consigo el pabellón del distrito como símbolo de acompañamiento de toda la comunidad local.

La misa celebrada este miércoles 11 de noviembre constituyó el hito de cierre del viaje pastoral del Pontífice por la Argentina, reuniendo a una multitud de fieles y a autoridades de diversos niveles gubernamentales. La última presencia de un obispo de Roma en territorio nacional se remontaba a abril de 1987, cuando el papa Juan Pablo II recorrió el país bajo la administración de Raúl Alfonsín, tras su histórica primera llegada durante el conflicto bélico de 1982.

En ese marco institucional y religioso, la presencia del jefe comunal con la bandera de Tres Arroyos ratificó la representación de los vecinos del partido en un encuentro convocado bajo las premisas del diálogo, la fraternidad y la cohesión social.

El paso de León XIV por el santuario nacional dejó un renovado llamado a la solidaridad y al entendimiento común entre los argentinos, valores que la comitiva local destacó como pilares esenciales para la construcción colectiva, en una fecha que quedará guardada en los anales de la historia nacional y bonaerense.