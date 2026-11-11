La cadena agroindustrial vacuna de la Argentina afianza su posicionamiento estratégico en el gigante asiático. Al término de la feria China International Import Expo (CIIE) desarrollada en Shanghái, las autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y representantes del sector exportador remarcaron que el mercado chino atraviesa un proceso de maduración donde la demanda prioriza de forma sostenida los atributos de calidad superior.
Durante el balance del evento, el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, subrayó que el país asiático continúa representando un pilar fundamental para la economía ganadera nacional, al concentrar aproximadamente el 60% en volumen y el 40% en valor de las exportaciones totales del sector. En este contexto, el directivo remarcó un cambio cualitativo en las preferencias de los compradores locales: “Cada vez hay más consultas sobre animales terminados a grano. Es un mercado que sigue evolucionando y que cada vez nos sorprende más”, afirmó.
Las catorce empresas exportadoras que integraron el pabellón oficial argentino coincidieron en que la operatoria comercial se desenvolvió bajo un clima de cautela y expectativa, impulsado principalmente por la incertidumbre en torno a la evolución de los volúmenes y precios de la oferta brasileña. No obstante, las firmas destacaron que los productos vinculados al novillo y al sistema de engorde a corral (grainfed) mostraron una mayor estabilidad y firmeza frente a las presiones de precios que experimentan los cortes de vaca.
Desde el sector industrial señalaron que el desarrollo de este segmento de alta gama permite una mejor integración comercial de la media res, potenciando la valorización de distintas categorías de hacienda y diversificando las oportunidades de inserción internacional hacia nuevos mercados de la región asiática.
Fuente: Infocampo
Fotografía: IPCVA / Archivo Institucional