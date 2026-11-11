La reciente ola vendedora sobre los activos soberanos de la Argentina excedió la prudencia razonable y derivó en una severa sobrerreacción del mercado financiero. Así lo determinó un informe elaborado por la firma financiera Morgan Stanley, conducido por el estratega Simon Waever, en el que se concluye que la cotización actual de los bonos argentinos descuenta un escenario desproporcionadamente adverso en comparación con la realidad de sus variables fundamentales.

Según los análisis elaborados por la entidad con sede en Nueva York, los títulos en dólares sufrieron una contracción cercana al 14% desde fines de julio, acumulando el desempeño más débil dentro del segmento de mercados emergentes. Esta dinámica elevó la probabilidad implícita de un escenario de estrés o default hasta un rango de entre 41% y 52%, un salto sustancial frente al intervalo del 11% al 20% estimado apenas tres meses atrás. Para la firma bancaria, una valoración que asigna casi la mitad del precio a la peor hipótesis a casi un año de los comicios no encuentra sustento técnico y responde principalmente al desarmado acelerado de posiciones por parte de inversores institucionales.

El deterioro de las cotizaciones se vio acentuado por una combinación de señales políticas locales más débiles de lo esperado y por un contexto internacional adverso, factores que llevaron al riesgo país elaborado por JP Morgan a franquear el umbral de los 900 puntos básicos a comienzos de mes. No obstante, en las últimas jornadas la deuda bajo legislación extranjera experimentó una senda de recuperación en el exterior, haciendo retroceder al diferencial de tasas hacia la zona de las 853 unidades.

Frente a esta coyuntura de alta volatilidad, Morgan Stanley identificó una relación de riesgo-retorno sumamente atractiva en el tramo largo de la curva de rendimientos. Dentro de ese menú de opciones, la entidad distinguió específicamente al título con vencimiento en 2041 como un activo estratégico, argumentando que presenta una prima de descuento desmedida que ofrece un margen significativo de revalorización ante cualquier moderación en las expectativas del mercado global.

Fuente: Infobae

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