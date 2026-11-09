A raíz de los lineamientos dejados por el papa León XIV durante su paso por el país, las cámaras que integran el Grupo de los Seis (G6) manifestaron su total adhesión a las reflexiones sobre la centralidad de la persona humana frente a los avances tecnológicos y las exigencias de la economía moderna. En un comunicado conjunto, el sector empresario remarcó que el desarrollo productivo solo cobra sentido real cuando se pone al servicio de la sociedad y del bienestar general.
Frente al diagnóstico de fragmentación social y los desafíos del empleo formal, el nucleamiento empresario subrayó que ninguna facción puede pretender construir el porvenir nacional de manera aislada. Bajo esa premisa, adelantaron que una vez finalizada la agenda oficial del Sumo Pontífice, impulsarán la creación de una mesa amplia de diálogo que incluirá a los poderes del Estado, los gobiernos provinciales, las organizaciones sindicales, las universidades y la sociedad civil.
“El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno”, señalaron desde el sector privado, al tiempo que enfatizaron la necesidad de que cada actor involucrado asuma compromisos concretos y responsabilidades claras para garantizar la gobernabilidad, la confianza institucional y la integración social a largo plazo.
Fuente: A24
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