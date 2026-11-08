El reciente proceso electoral en el principal socio del Mercosur dejó una profunda huella en los mercados financieros internacionales y abrió un escenario complejo para la economía argentina. Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, la reacción de los activos brasileños fue inmediata y contundente, evidenciando la distancia entre las expectativas previas de los inversores y el resultado definitivo de las urnas.

La sacudida bursátil se tradujo en un desplome histórico de los principales fondos y índices que replican el mercado de San Pablo, acompañados por una masiva salida de capitales extranjeros. Detrás de esta turbulencia financiera se alza un interrogante estructural sobre el sendero fiscal brasileño, marcado por un elevado déficit público y una deuda consolidada que presiona fuertemente sobre las proyecciones de crecimiento de toda la región.

Para la Argentina, este panorama se traduce en un doble desafío estratégico. Por un lado, la brusca depreciación del real frente al dólar deteriora la competitividad de los productos nacionales —especialmente de las manufacturas industriales y del complejo automotor que componen el grueso de las ventas al país vecino—, impactando de lleno en la balanza comercial bilateral. Por el otro, el contagio sobre los activos locales no tardó en hacerse sentir, elevando el riesgo país y exigiendo una extrema cautela en la gestión financiera y cambiaria doméstica en la antesala de los próximos desafíos electorales.