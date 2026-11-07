Los indicadores oficiales sobre la actividad económica de septiembre arrojaron un escenario de recuperación mensual que consolida un alivio parcial en la coyuntura productiva. La producción industrial registró un avance del 0,7% en la comparación contra el mes previo, mientras que el sector de la construcción experimentó un repunte significativo del 7,8%, alcanzando su nivel más alto desde mayo en la serie desestacionalizada.

No obstante el dinamismo mensual rescatado por las carteras económicas, el análisis interanual expone la persistencia de desequilibrios estructurales. El sector manufacturero experimentó una contracción del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior, acumulando una caída del 2,6% en los primeros nueve meses de 2026. Dentro de la actividad industrial, la retracción afectó a 10 de las 16 divisiones relevadas, siendo el rubro de Maquinaria y Equipo el más golpeado con una baja del 26,8%.

En la vereda opuesta, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró signos favorables al sumar un incremento del 5,1% en la medición interanual y acumular una mejora del 1,3% en el transcurso del año, marcando una dinámica sectorial diferenciada que el Gobierno busca potenciar en el tramo final del período anual.

Fuente: A24