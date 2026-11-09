En una histórica visita que congregó a los principales referentes de la política nacional, el Sumo Pontífice León XIV se presentó en el Palacio Libertad para brindar un contundente discurso ante la presencia del presidente Javier Milei, gobernadores provinciales y dirigentes de diversos sectores partidarios. Durante su alocución, el Papa remarcó la responsabilidad inherente al ejercicio de la función pública y advirtió sobre la necesidad de moderación institucional.
“Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, expresó el máximo representante de la Iglesia Católica, poniendo el foco en la ética de gestión y en la centralidad del bienestar ciudadano por encima de los intereses sectoriales.
La cumbre reunió a figuras clave del Gobierno nacional y de la oposición en un marco de alta expectativa institucional, donde el mensaje papal resonó como un recordatorio sobre los principios rectores de la convivencia democrática y la administración de los recursos del Estado.
Fuente: Todo Noticias (TN)
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