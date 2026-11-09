La comunidad de Orense vivió una jornada de profundo significado histórico y festivo al conmemorar su 113° aniversario. Los festejos centrales comenzaron este domingo con un acto protocolar que reunió a los vecinos junto a las máximas autoridades del partido de Tres Arroyos, incluyendo al intendente y al delegado municipal, con el propósito de honrar el legado de los pioneros y el crecimiento sostenido de la localidad a lo largo de los años.

En paralelo a la conmemoración oficial, el aniversario marcó la apertura formal de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Criollito y de los Sabores. Esta iniciativa, consolidada como un hito dentro del calendario local, busca enaltecer la gastronomía típica, el patrimonio cultural y la identidad de la región, fomentando el encuentro de las familias y la participación activa de las instituciones del pueblo.

Desde la administración comunal se destacó el compromiso constante de los habitantes orenses, cuyo esfuerzo diario impulsa el desarrollo y fortalece el tejido social de la localidad en una fecha tan especial para todo el distrito.