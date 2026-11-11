La escuela de danzas Cultura Caribe tuvo una destacada participación en el torneo Revolution Dance, una competencia que reunió a numerosas academias y bailarines, con un importante nivel artístico y coreográfico.

En diálogo con Radio 3 Continental, su directora, Vanesa Beltrán, expresó su satisfacción por la experiencia y destacó la organización del certamen, que se desarrolló con puntualidad y cuidando todos los detalles.

La delegación obtuvo primeros puestos en distintas categorías, ganó la Supercopa y recibió la mención a Mejor Composición Coreográfica. Además, Lara Fernández fue distinguida con la mención a Mejor Bailarina de Ritmos.

Uno de los logros más importantes fue la clasificación para competir en Brasil con tres coreografías: dos del grupo juvenil y una del grupo infantil, en la modalidad reggaetón.

Beltrán contó que el grupo infantil no tenía previsto competir durante este año, pero que, al conocer la realización del torneo, decidieron prepararse y finalmente consiguieron un resultado que superó las expectativas. También destacó que fue su primera experiencia presentando un grupo de infantiles en una competencia.

Ahora, la clasificación a Brasil abre una nueva etapa de organización. La directora adelantó que deberán reunirse con las familias para definir fechas y cuestiones económicas y logísticas, teniendo en cuenta que la competencia está prevista para mayo del próximo año.

Mientras comienzan a planificar el viaje internacional, Cultura Caribe se prepara para uno de los momentos más esperados de su calendario: la velada anual, que se realizará el próximo 27.

Será la oportunidad de mostrar no solamente las coreografías presentadas en competencia, sino también los distintos géneros y trabajos desarrollados durante todo el año.

Vanesa destacó el acompañamiento permanente de las familias, amigos y público que cada año colma el teatro, y definió la velada como un momento muy emocionante y especial para toda la escuela.

Las entradas se encuentran a la venta en la Secretaría del Gimnasio Stadium, Moreno 715, en el horario de 8 a 22 horas. Allí se podrá elegir la ubicación en las butacas del teatro.

Con importantes reconocimientos y tres coreografías clasificadas para Brasil, Cultura Caribe cierra un año de grandes logros y ya comienza a proyectar nuevos desafíos.