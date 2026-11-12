El Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) será uno de los espacios culturales que participarán este sábado de La Noche de los Museos, una propuesta que invita a las familias a recorrer distintos ámbitos culturales en un horario especial y disfrutar de exposiciones y actividades gratuitas.

En diálogo con Línea de Juego, Bruno de Felipe, encargado del museo, contó que en esta oportunidad se logró articular el trabajo con otros espacios culturales del distrito, en el marco de una iniciativa que se desarrolla a nivel internacional y que busca acercar los museos a toda la comunidad.

La actividad se extenderá de 19 a 2 de la madrugada, un horario diferente al habitual que permite que las familias puedan organizar recorridos y visitar lugares que muchas veces no pueden conocer durante la semana.

Entre las propuestas del MUBATA se destaca la exposición de Miriam Cezone, inaugurada días atrás en la sala Chita. También estará presente el artista visual Luis Ricaldoni, con una muestra vinculada al mes de la tradición, en la que aborda temáticas relacionadas con la tradición, la fauna y los animales.

Además, se incorporará una experiencia de arte textil y bordado, a cargo de una artista recientemente llegada a la ciudad, quien ofrecerá de manera desinteresada una actividad participativa para que los visitantes puedan experimentar la posibilidad de dibujar utilizando hilos. La propuesta estará relacionada con la obra de Ricaldoni.

De Felipe remarcó que todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público, y destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre los artistas y la comunidad.

Durante la entrevista, el responsable del museo también realizó un balance de la tarea desarrollada durante el año. Mencionó los proyectos conjuntos con establecimientos educativos, las visitas de alumnos y una experiencia realizada en el centro de larga estadía de adultos mayores del Hospital, donde se trabajó con distintas producciones artísticas.

Asimismo, valoró el crecimiento del MUBATA como un espacio abierto a los artistas y destacó la importancia de continuar fortaleciendo la difusión de las actividades culturales.

Entre los proyectos que se encuentran en desarrollo, adelantó que se trabaja en la incorporación de audioguías, una herramienta que permitirá brindar mayor información a quienes visiten las exposiciones y profundizar la experiencia de acercamiento a las obras.

De esta manera, el MUBATA se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos, con una invitación a recorrer sus salas, conocer a los artistas y participar de propuestas culturales pensadas para toda la comunidad.