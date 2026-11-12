Que una banda del interior de la provincia de Buenos Aires arribe a sus primeros 10 años de existencia no es algo menor. En este caso, quien tiene el honor de hacerlo es Arlequines, que estará festejando este hito el viernes 13 de noviembre a las 22.30 en el Centro Cultural La Estación.

Con altibajos, luces y sombras propias de un camino largo, el grupo se mantiene activo y llega a este festejo con ganas de seguir difundiendo su último lanzamiento, “Tentando a la Suerte”, el cual fue editado a fines de 2025.

Conformada por Emanuel Fredes, Santiago Echeverría, Matías Elcuaz y Federico Palladino, Arlequines desplegará todo su repertorio en una noche que promete muchas sorpresas y amigos invitados.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través del Instagram @arlequinesok a un valor de 15 mil pesos.