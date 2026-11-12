Una experiencia difícil de olvidar y que seguramente lo acompañará durante toda su vida. Matías Fallenza, un joven tresarroyense que se encuentra realizando su formación en el seminario, tuvo la posibilidad de estar junto al Papa León XIV durante su visita a la Argentina, formando parte del grupo de personas que tuvo a su cargo tareas específicas durante la actividad del Santo Padre.

En una entrevista con Línea de Juego, Matías compartió las emociones de ese encuentro, pero también recorrió el camino personal y espiritual que lo llevó a elegir la vocación religiosa y a ponerse al servicio de los demás.

Su historia está atravesada por distintas experiencias de entrega comunitaria. Comenzó a participar de la Iglesia cuando tenía apenas 9 o 10 años, con actividades en distintos barrios de Tres Arroyos. Una de sus primeras experiencias fue en el barrio Boca, donde aprendió a escuchar, acompañar y acercarse a las realidades de otras personas.

Más adelante se incorporó al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos. Primero transitó dos años en la escuela de cadetes y luego, entre los 18 y los 22 años, formó parte del cuerpo activo.

También tuvo experiencias vinculadas al servicio y al acompañamiento de personas con discapacidad, que fueron fortaleciendo una vocación que, según sus propias palabras, sintió como un llamado de Dios.

“Yo primero descubrí mi vocación de servicio, de entrega. Siempre me sentí muy llamado a esos lugares donde era necesario llevar un poco más de actividad, de amor y de presencia”, expresó.

Uno de los momentos más emocionantes de la charla fue cuando relató cómo vivió la posibilidad de estar tan cerca de León XIV en la Basílica de Luján.

Matías formaba parte del equipo que tenía asignadas tareas específicas durante la visita. Cuando el Papa ingresó a la Basílica, luego de rezar y acercarse a la tumba del cardenal Eduardo Pironio, comenzó a saludar a quienes estaban allí.

Fue entonces cuando Matías aprovechó la oportunidad para estrecharle la mano y decirle: “Bienvenido, Santo Padre, gracias por visitar tu casa”.

La frase tuvo un significado especial para él, porque entendía que la visita del Papa representaba mucho más que un recorrido institucional. Era también el encuentro con una comunidad que lo esperaba.

Pero hubo un segundo momento. Mientras permanecía cerca del Pontífice, volvió a acercarse y le expresó que todos estaban esperando su llegada.

Según relató, León XIV lo miró y le sonrió, en una situación que recordó con humor, especialmente por la mirada del maestro de ceremonias que parecía indicarle que ese no era precisamente el momento para conversar.

Matías contó que recién el 3 de noviembre recibió la confirmación de que tendría una función durante la visita. Inicialmente le habían asignado una tarea vinculada al micrófono del Papa, pero la noche anterior, por una cuestión de altura, fue cambiado de función y terminó colaborando en otra de las tareas litúrgicas.

Consultado sobre las sensaciones que le dejó el encuentro, destacó especialmente la paz que transmitía el Santo Padre y su vitalidad, sus ganas de saludar y acercarse a la gente.

También reflexionó sobre los mensajes que León XIV dejó durante su recorrido por la Argentina, señalando que el Papa habló desde el Evangelio, con un mensaje dirigido a todos y con especial atención a la dignidad humana.

Para Matías, la presencia del Pontífice despertó una emoción muy profunda en la sociedad argentina, más allá de las diferencias políticas, sociales o económicas.

Actualmente, Fallenza continúa su formación como seminarista y mantiene un fuerte vínculo con Tres Arroyos. Visita periódicamente a su mamá y a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a la que considera su segunda casa.

Cuando le preguntaron si se imaginaba algún día siendo Papa, respondió con sencillez y una sonrisa que no, porque considera que es una tarea demasiado grande.

Su deseo, en cambio, es mucho más simple y profundo: “Yo lo que quiero es ser un simple servidor”.

Y al momento de definir lo que significó esta experiencia junto al Papa León XIV, dejó una frase que resume el sentido de todo su recorrido: “Puedo decir que cumplí la tarea que Dios me ha pedido”.

Una historia de vocación, servicio y fe, con un protagonista tresarroyense que tuvo la oportunidad de vivir un encuentro extraordinario y llevarse un recuerdo que seguramente guardará para siempre.