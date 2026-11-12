Tras cuatro días de feriado bancario, las entidades financieras volvieron a abrir sus puertas este jueves en Tres Arroyos, aunque el movimiento registrado durante las primeras horas de atención fue menor al esperado.

En una recorrida por el centro de la ciudad se pudo observar un panorama de marcada tranquilidad en la mayoría de los bancos. La excepción fue el Banco Provincia, donde se registró una fila de aproximadamente veinte personas aguardando para ingresar.

El resto de las entidades desarrolló su actividad con absoluta normalidad, sin grandes aglomeraciones ni largas esperas.

Este escenario refleja también los cambios en los hábitos de los usuarios bancarios. El uso del home banking, los cajeros automáticos y las terminales de autoconsulta permitió que muchas operaciones pudieran realizarse durante los días sin atención presencial.

De esta manera, la vuelta a la actividad bancaria en Tres Arroyos se desarrolló sin mayores inconvenientes y con una concurrencia moderada, pese a los cuatro días de feriado.