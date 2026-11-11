El atletismo tresarroyense volvió a dejar su impronta en las grandes citas del calendario nacional. Integrantes del equipo PM TEAM dijeron presente en la tradicional Media Maratón de Mar del Plata, completando una exigente jornada de competencia que reunió a miles de corredores en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros a lo largo del frente costero.

La actuación del grupo estuvo acompañada por importantes logros individuales, entre los que sobresalió el desempeño de Erica Mandrini en la prueba principal de 21K, donde obtuvo el 2.º puesto en su categoría y finalizó 8.ª en la clasificación general femenina. En tanto, en la distancia de 10K, Viviana Román alcanzó el 3.er lugar del podio en su respectiva división.

La nómina de atletas que completó el desafío de los 21K se integró con Daniel Moriset, Augusto Destain, Juan Aguinaga, Alfonso Ferrari, Clara Ferrari, Martina Vejrup, Carolina Ielmini y Fabián Colman. En el recorrido de 10K cruzaron la meta Augusto Ricci, Florencia Sagasti y Pablo Morcillo, mientras que Diana Sanpedro completó la participación del equipo en los 5K.

Desde el grupo resaltaron el compromiso, la constancia y el esfuerzo volcado en cada entrenamiento previo, ratificando el crecimiento continuo de la disciplina en el distrito y la presencia permanente de deportistas locales en los principales eventos de la región.