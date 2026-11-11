El Club Atlético Huracán de Tres Arroyos vivió un momento muy especial con la puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias de su estadio Roberto Lorenzo Bottino. Se trata de un paso significativo dentro de un proyecto que comenzó a gestarse hace aproximadamente tres años y medio y que busca recuperar plenamente uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad.

La novedad fue compartida durante una conferencia de prensa realizada en la institución, donde también se presentaron distintas propuestas futbolísticas para las divisiones formativas. Posteriormente, en diálogo con Radio 3 Continental, Guillermo Barateri, presidente de la subcomisión de fútbol, brindó detalles de los trabajos realizados y del esfuerzo que permitió concretar esta primera etapa.

«Al principio pensamos que era impensado, después, a medida que fue transcurriendo el tiempo, nos fuimos ilusionando. Y hoy pudimos dar el gran paso de levantar la perillita para que tengamos luz en la cancha», expresó Barateri, reflejando la emoción que significó ver el estadio nuevamente iluminado.

El proyecto había sido planteado inicialmente para mediados de este año, aunque las dificultades climáticas y distintas complicaciones fueron demorando los tiempos previstos.

La obra representa un esfuerzo económico y logístico muy importante para la institución. Según precisó Barateri, la inversión realizada hasta el momento ronda los 70 millones de pesos, contemplando las columnas, las luminarias instaladas en el sector de calle Mitre y los equipos adquiridos para avanzar con la renovación del sector de calle Falucho.

El dirigente destacó el acompañamiento de la comisión directiva, de colaboradores, de CELTA y del Municipio de Tres Arroyos, que realizó un aporte fundamental mediante el hormigonado de las bases de las columnas.

También valoró la colaboración de Sebastián Scampini y Diego Iorio, especialmente por el aporte de las grúas necesarias para llevar adelante los trabajos.

Las columnas instaladas cuentan con bases de hormigón de importantes dimensiones y se encuentran enterradas aproximadamente dos metros, una tarea que requirió una logística considerable.

De todos modos, el proyecto todavía tiene etapas pendientes. El club ya adquirió gran parte de los equipos que permitirán reemplazar las luminarias del sector de Falucho, aunque resta realizar el desmontaje de la estructura ubicada sobre las cabinas.

Además, un estudio técnico detectó que las pasarelas presentan deterioros por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, por lo que también será necesario realizar trabajos de recuperación.

La iluminación forma parte de un plan más amplio de recuperación del Bottino. Durante los últimos meses, Huracán también avanzó con mejoras en las cabinas de transmisión, distintos sectores de infraestructura y el mantenimiento del campo de juego.

En ese sentido, Barateri adelantó que están evaluando trabajar con un especialista de Buenos Aires dedicado al mantenimiento de canchas deportivas de AFA, con el objetivo de incorporar tareas específicas que permitan mejorar las condiciones del terreno.

También se trabaja en conjunto con el Municipio para el pintado de estructuras metálicas y alambrados.

La intención de la dirigencia es que estas mejoras permitan, en un futuro, proyectar al club hacia una competencia de mayor nivel y recuperar la posibilidad de que Tres Arroyos vuelva a tener representación en categorías superiores.