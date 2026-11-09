La comunidad de Claromecó vivió una jornada de profunda celebración en el marco de los festejos por su 106° aniversario, que incluyó un acto protocolar, el tradicional desfile de instituciones y la participación de vecinos que se acercaron a compartir la fecha significativa.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal, Pablo Garate, y del delegado de Claromecó, Nicolás Felipe, quienes dirigieron unas palabras a los presentes para destacar la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de la localidad.

Durante el evento, las distintas entidades de la zona formaron parte del desfile institucional, acompañando los festejos que culminaron con el tradicional corte de torta compartido entre las autoridades y la comunidad. Desde la Delegación Municipal resaltaron la gran convocatoria y el compromiso de los vecinos que se sumaron a la conmemoración.