La localidad de Orense vivió el pasado domingo una jornada multitudinaria con la realización de la quinta edición de la Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros, que superó las expectativas de la organización y volvió a demostrar el poder de convocatoria de esta celebración popular.

En diálogo con Radio 3 Continental, el delegado municipal de Orense, Julián Pérez, expresó su satisfacción por el resultado del evento y destacó tanto las condiciones climáticas como el esfuerzo que se realizó durante varios meses para concretarlo.

“Fue realmente impresionante. Todo el esfuerzo que se venía haciendo desde hacía unos cuantos meses y el fuerte apoyo de la Municipalidad ayudaron a que la concurrencia de gente fuera realmente impresionante”, señaló.

Si bien no se pudo precisar una cifra de asistentes, la convocatoria fue creciendo durante toda la jornada. Pérez destacó especialmente que, pese a tratarse de un día ideal para disfrutar de la playa, muchas familias eligieron acercarse al predio. Por la tarde, con el regreso de quienes habían pasado el día en la costa, la cantidad de vehículos hizo que prácticamente todo el pueblo se convirtiera en un gran estacionamiento.

Uno de los datos destacados de la celebración fue el volumen de alimentos preparados. Según indicó el delegado, se utilizaron aproximadamente 850 a 900 kilos de carne, en una jornada que también tuvo una importante oferta gastronómica a cargo de las instituciones y los emprendedores locales.

Pérez puso especial énfasis en la participación de las instituciones del pueblo y en la conformación de una comisión de festejos que permitió organizar las distintas tareas.

También destacó el aporte de la Cooperativa Eléctrica de Orense, que colaboró con el servicio de internet y las adecuaciones necesarias para abastecer a los puestos, además del trabajo de los vecinos que mantienen el predio y de las distintas entidades que se sumaron a la propuesta.

Otro aspecto valorado fue la organización de los servicios sanitarios, con baños químicos que contaron con un mantenimiento permanente durante el evento.

El delegado consideró que la fiesta también es el resultado de un trabajo de promoción turística que se viene desarrollando durante todo el año, con visitas organizadas mediante combis municipales, recorridos por lugares históricos, actividades de fotografía y avistamiento de aves.

“Son pequeñas cosas que van sumando al esfuerzo de una organización de esta envergadura”, explicó.

En otro tramo de la charla, Pérez se refirió a las expectativas para la próxima temporada de verano y reconoció que el factor climático será determinante para el movimiento turístico en Orense.

Explicó que, por las características de la localidad y sus propuestas vinculadas principalmente con las actividades al aire libre, varios días consecutivos de lluvia pueden influir en la decisión de los visitantes de continuar o no con sus estadías.

De todos modos, expresó su deseo de que el tiempo acompañe y que los comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos puedan tener una buena temporada.

Finalmente, el delegado agradeció a todos los vecinos que colaboraron para concretar la quinta edición de la fiesta y destacó la importancia de sostener este tipo de encuentros para posicionar a Orense dentro del circuito de celebraciones populares y atractivos turísticos de la región.

“Esperemos que sea el comienzo de poner a Orense como un punto de encuentro en las próximas fiestas”, concluyó, invitando a los vecinos de Tres Arroyos y la zona a visitar la localidad durante los próximos fines de semana y la temporada de verano.