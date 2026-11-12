Lo que comenzó como un desafío operativo ante la acumulación masiva de residuos en los corrales terminó convirtiéndose en una sólida estrategia de eficiencia económica y agronómica. En el establecimiento de la firma SER BEEF, ubicado en la provincia de San Luis, el estiércol generado por su feedlot dejó de ser un problema de disposición para transformarse en un recurso estratégico clave en la nutrición de los cultivos extensivos.

Los resultados económicos de esta reconversión son contundentes: fertilizar con los efluentes orgánicos procesados demanda hoy apenas un tercio de lo que costaría adquirir fertilizantes de síntesis química convencional, lo que representa un ahorro del 66% en los costos de nutrición. A través de este esquema, la empresa logró eliminar por completo la necesidad de comprar fósforo, azufre y zinc, complementando únicamente el nitrógeno mediante fuentes tradicionales para cubrir las exigencias nutricionales del maíz y la soja.

El planteo productivo, que integra una superficie agrícola de más de 13.000 hectáreas con un engorde a corral de gran escala, contempla aplicaciones planificadas cada tres campañas, luego de la cosecha de soja y antes de la implantación del cereal principal. Según los análisis de laboratorio recopilados por la compañía, una aplicación estándar de 15 toneladas por hectárea aporta volúmenes significativos de nutrientes esenciales, mejorando los índices de fertilidad del suelo sin alterar negativamente el pH ni generar desbalances orgánicos.

Más allá de los beneficios puertas adentro, la iniciativa trascendió los límites del establecimiento: la fracción del material que no llega a ser utilizada en los lotes propios es entregada de manera totalmente gratuita a productores vecinos, quienes asumen la logística del traslado para aprovechar el insumo en sus propios campos. De este modo, la experiencia demuestra cómo la articulación virtuosa entre la ganadería y la agricultura potencia la sustentabilidad y reduce drásticamente los gastos operativos en el sector agropecuario.

Fuente: Infocampo

Fotografía: Infocampo