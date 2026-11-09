En un movimiento estratégico sin precedentes para la política exterior argentina, el Gobierno nacional confirmó que llevará al Reino Unido ante un tribunal internacional por la cuestión de las Islas Malvinas. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien destacó la relevancia de esta presentación formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

La acción jurídica tiene como eje central la defensa de los recursos naturales y la soberanía sobre las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes. La estrategia legal apunta a refutar y poner bajo la lupa la explotación unilateral de recursos hidrocarburíferos y pesqueros impulsada por Londres en la zona.

Desde el Palacio San Martín señalaron que el equipo jurídico nacional presentará los argumentos técnicos y legales correspondientes, marcando un punto de inflexión al llevar por primera vez una controversia directa contra el gobierno británico a esta instancia judicial global. Con esta ofensiva en los estrados internacionales, la administración federal busca consolidar un respaldo sólido en la protección de su plataforma continental y limitar la actividad británica en el Atlántico Sur.

Fuente: Mitelefe Noticias

Fotografía: Archivo / Cancillería Argentina