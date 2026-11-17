El Senado de la Nación vive horas de máxima tensión política. La bancada de La Libertad Avanza intensificó las negociaciones para acelerar el tratamiento del proyecto orientado a suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios del próximo año. Para ello, el foco de la jornada estará puesto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo buscará alcanzar el quórum reglamentario y amasar las diez firmas indispensables para emitir dictamen.

El borrador del proyecto oficialista, de tono «renovado», contempla no sólo la interrupción transitoria de las primarias sino que también incorpora modificaciones polémicas, tales como la habilitación de listas colectoras bajo el sistema de Boleta Única —una alternativa diseñada para retener el respaldo de los gobernadores provinciales— y mecanismos de afiliación partidaria digital. Sin embargo, estos agregados generaron cortocircuitos y reparos tanto en sectores dialoguistas como en el propio espacio interno, lo que anticipa un escenario disputado a la hora de estampar las rúbricas.

La puja por los números y el tablero legislativo

Para lograr el objetivo reglamentario, el oficialismo —que cuenta con seis de los 19 integrantes en dicha comisión— necesita tejer acuerdos finos con legisladores de fuerzas provinciales y radicales.

Mientras desde el Ejecutivo apuran los tiempos legislativos para cerrar el año parlamentario con la reestructuración del sistema electoral, sectores de la oposición dura ratifican su rechazo absoluto a la medida. Las próximas horas serán determinantes para definir si el oficialismo logra unificar criterios en un único despacho con disidencias parciales o si se multiplican los dictámenes, complicando el tablero de votaciones de cara a una eventual sesión en el recinto.

Fuente: Infobae.