En el tramo final de su gira oficial por la región, que incluyó escalas en Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV conversó con los periodistas acreditados durante el vuelo de retorno a la Santa Sede. Durante el intercambio, el Pontífice ofreció un balance detallado de su paso por el país y profundizó en los ejes de la audiencia privada que mantuvo con el mandatario argentino, Javier Milei.

El líder de la Iglesia Católica señaló que uno de los temas centrales del diálogo con el jefe de Estado giró en torno a la compleja coyuntura socioeconómica nacional. En ese sentido, reveló que le hizo un pedido directo enfocado en la vulnerabilidad social: “Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

Pese a las diferencias ideológicas y de estilo, el Papa destacó que encontró una actitud receptiva por parte del mandatario. “Había una apertura en él a escuchar este mensaje y creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, afirmó, valorando además el trato institucional dispensado durante su recibimiento en Aeroparque y su posterior despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Del mismo modo, subrayó que ambos compartieron puntos de convergencia en lo referente a la defensa de la vida en todas sus etapas.

Apelación contra la polarización y llamado a la unidad

En otro tramo de la conferencia, León XIV reflexionó sobre el clima social y político del país y llamó a superar los niveles de confrontación verbal. “Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio”, sostuvo.

Asimismo, interpeló de manera directa a los actores sociales y a los medios de comunicación para morigerar la crispación: “Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar”.

Su estado de salud y la decisión de comunicar la enfermedad

Consultado por los periodistas sobre las exigencias físicas de la gira internacional, el Sumo Pontífice se sinceró respecto a su reciente intervención quirúrgica —realizada el pasado 13 de octubre, oportunidad en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho a raíz de un tumor maligno—: “No estoy 100% recuperado, pero quería hacer este viaje”.

Finalmente, argumentó los motivos que lo llevaron a dar a conocer de forma abierta y personal su diagnóstico médico en su momento, vinculando dicha determinación tanto con su formación cultural estadounidense como con su profunda convicción en los valores democráticos y de transparencia.

Fuente: TN / Autoría basada en gacetilla y cobertura periodística original.