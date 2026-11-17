El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los datos de la Canasta de Crianza correspondientes al mes de octubre. El informe oficial reveló que el costo mensual de manutención y cuidado osciló entre los $591.320 y los $754.869, dependiendo de la franja etaria del menor.

De acuerdo con el relevamiento, el segmento que demandó un mayor presupuesto fue el de 6 a 12 años, cuyo costo alcanzó los $754.869. En tanto, el segundo grupo con mayor erogación fue el de niños de 1 a 3 años, con un total de $704.198. Por su parte, la canasta para el rango de 4 a 5 años se ubicó en $600.445, mientras que para los menores de un año el monto total fue de $591.320.

Cómo se compone el indicador

El índice elaborado por el organismo oficial se divide en dos grandes componentes:

Bienes y servicios esenciales: Este rubro toma como base la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires —utilizada para medir la incidencia de la pobreza— e incluye gastos indispensables como alimentación, vestimenta, transporte, educación y vivienda. En octubre, estos gastos directos variaron desde los $191.424 para los menores de un año hasta los $390.516 para el grupo de 6 a 12 años.

Costo del cuidado: Mide la valorización teórica del tiempo y las horas de atención requeridas para cada etapa del desarrollo. El valor de la hora de cuidado se fijó en $2.720 para los niños de hasta cinco años, y ascendió a $4.338 para los chicos de entre seis y 12 años. En términos monetarios mensuales, este componente osciló entre los $285.640 (4 a 5 años) y los $457.024 (1 a 3 años).

Con un incremento mensual generalizado que rondó el 3,6% —superando a la inflación minorista de octubre, que se ubicó en el 2,2%—, la Canasta de Crianza continúa consolidándose como una herramienta fundamental de referencia para el Poder Judicial en los litigios vinculados a la fijación de cuotas alimentarias.

Fuente: INDEC / A24.