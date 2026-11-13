El consumo masivo volvió a mostrar signos de contracción durante octubre y acumuló once meses consecutivos de caídas interanuales. De acuerdo con el último Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el indicador registró una retracción mensual del 1,1% frente a septiembre, reflejando que la recuperación económica continúa sin consolidarse de manera sostenida.

Si bien la comparación interanual mostró una variación negativa más moderada en relación con los meses precedentes, la baja mensual ratifica que los hogares siguen lidiando con fuertes restricciones presupuestarias. Especialistas del sector señalaron que, a pesar de algunas mejoras puntuales en determinados rubros, los productos de compra cotidiana continúan sufriendo el impacto de la pérdida de poder de compra, lo que impide fijar un cambio de tendencia definitivo en la actividad comercial.

Fuente: TN Fotografía: Archivo / Ilustrativa