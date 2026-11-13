Los principales aeropuertos del país, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se encuentran bajo una jornada de protesta impulsada por los trabajadores de la ANAC, agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La medida de fuerza responde a un profundo reclamo gremial ante la falta de negociaciones paritarias sectoriales durante los últimos tres años y el congelamiento de una parte de los haberes por más de diez meses.

A diferencia de un cese de actividades tradicional, la protesta se desarrolla bajo la modalidad conocida como “paro a la japonesa”. Esto significa que los empleados no abandonan sus puestos de trabajo, sino que ejecutan sus labores cumpliendo de manera rigurosa, exhaustiva y sin excepciones cada uno de los reglamentos, normativas y protocolos de seguridad vigentes. En paralelo, los sectores administrativos del organismo llevan a cabo una retención de tareas.

Desde el sindicato señalaron que el objetivo es visibilizar la crisis presupuestaria y operativa del organismo sin descuidar la seguridad operacional. Sin embargo, la aplicación estricta de cada procedimiento de control terrestre puede traducirse en demoras y tiempos de espera más extensos de lo habitual en las terminales, afectando de forma indirecta la programación de los vuelos. Ante este escenario, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus servicios antes de trasladarse hacia los aeropuertos.

Fuente: A24